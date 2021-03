Broyeur Maschio Gaspardo Séance relooking pour la gamme Girraffa

Sébastien Duquef Terre-net Média

Maschio Gaspardo vient de dévoiler sa gamme de broyeurs Girraffa relookés et rebaptisés pour l'occasion. Grâce aux lettres S, M, L, XL et XXL, l'agriculteur reconnaît plus facilement la taille de l'outil, d'où qu'il vienne !

L'italien Maschio Gaspardo vient d'offrir un nouveau look à sa gamme de broyeurs baptisée Girraffa. L’esthétique globale de l'outil a donc été retravaillée mais sans dégrader ni ses performances au travail, ni sa résistance et sa longévité. À lire aussi >> Broyeur à axe horizontal - La troisième génération Lagarde pour les tracteurs de 60 à 80 ch Les cinq modèles de la gamme ont d'ailleurs été renommés. Désormais, ils sont identifiés par des lettres correspondants à leur largeur de travail. Facile donc de connaître le gabarit de l'engin s'il est codé S, M, L, XL ou XXL. La nouvelle nomenclature répond donc mieux aux problématiques internationales. Modèles Largeur de travail min (cm) Largeur de travail max (cm) Puissance (ch) S 115 155 15-35 M 120 175 35-60 L 157 212 40-80 XL 157 212 50-110 XXL 210 257 120-200 La gamme s'adapte donc aux tracteurs dont la puissance s'étale de 15 à 200 ch avec une largeur de travail de 115 à 257 cm. Les machines bénéficient toujours du déport latéral et sont inclinables de -25 à +90°. Le bras de déport a été conçu en forme de parallélogramme avec un pivot en acier moulé pour plus de robustesse. Le groupe de broyage peut être équipé de marteaux ou de couteaux en Y en fonction de l'usage.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également