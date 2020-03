Travail du sol Celli vise les agriculteurs bio français grâce au système Ecostar SC 600 !

L'Italien Celli espère s'implanter en France sur le marché des outils spécialisés en agriculture biologique. Les surfaces ont doublé depuis 2012, de quoi accroître les ventes du constructeurs d'outils de travail du sol ayant notamment développé le concept Ecostar SC 600. Une manière écologique de nettoyer le sol de son stock d'adventices et d'agents pathogènes.

Entre 2012 et 2018, la surface cultivée en agriculture biologique a presque doublé en France. + 97,3 % selon les chiffres Eurostat, soit près de 2 millions d'hectares. Un essor qui intéresse l'entreprise italienne nommée Celli, fabricant d'outils de travail du sol depuis près de 60 ans.

Les fraises rotatives travaillent le sol en surface (de 3 à 9 cm de profondeur) grâce aux patins. La matière est découpée et se transforme en compost. La gamme Celli s'étoffe grâce à deux modèles supplémentaires baptisés Tiger 190 BIO et Pioneer 140 BIO. Les outils complètent le catalogue, déjà composé des versions fixes nommées Ergon 120 et Tiger 250, et des outils repliables Pioneer 260 P, Tiger 280 P et Super Tiger 360 P.

Ecostar SC 600 : désinfecter le sol avec de la chaux vive et de la vapeur

Grâce à son procédé Ecostar SC 600, le système désinfecte les sols en se basant sur le principe breveté d'incorporation d'un réactif exothermique (chaux vive) grâce à un épandeur et une fraise rotative. Celle-ci est suivie d'une double injection de vapeur, en surface et à 20-25 cm de profondeur. L'interaction entre la vapeur et la chaux vive génère une réaction exothermique. La température du sol s'élève pour créer une sorte de pasteurisation du terrain.

Résultat : adieu les mauvaises herbes et les ravageurs. Le tout sans utiliser la chimie ! Environnement, opérateur, micro-organismes, culture, tout le monde y gagne. Les tests sont toujours en cours, mais la marque annonce déjà des résultats positifs sur de nombreux agents pathogènes et adventices.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net