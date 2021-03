Pièces d'usure De nouvelles pièces d'usure pour les déchaumeurs à dents Pöttinger

Pöttinger ajoute un soc étroit et un aileron à son catalogue de pièces d'usure.

Pöttinger étoffe son offre de pièces d'usure grâce au soc étroit baptisé Durastar et destiné au travail en profondeur. Il est adapté pour le travail en bandes et la méthode simplifiée. De forme étroite, il est disponible pour équiper les déchaumeurs à dents traînés de la gamme Terria et les modèles portés Synkro.

Il mesure 40 mm de large et guide la terre pour la retourner sans nécessiter de déflecteur. Il est capable de travailler jusqu'à 35 cm de profondeur pour ameublir les sols tassés. La structure du sol s'améliore et la pénétration racinaire des plantes augmente.

Du côté de l'aileron Durastar Plus, disponible depuis l'hiver 20/21, il embarque des plaquettes de métal dur à bords tranchants pour plus de longévité. Selon l'autrichien, elle augmente de 400 % par rapport à sa version classique et est proposée pour les déchaumeurs à dents traînés Terria à 3 et 4 barres et sur les déchaumeurs à dents portés Synkro 1030 à 3 barres.

