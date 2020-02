Versoirs de charrue Denhez De l'acier Hardium pour plus de résistance et moins de collage !

Le fabricant français de pièces d'usure labellise son savoir-faire et lance les versoirs de charrue en acier Hardium. La cémentation allonge la durée de vie des pièces et limite le collage de la terre.

Les établissements Denhez fabriquent des versoirs et des pièces d'usure pour les charrues agricoles. Le fabriquant labelise son savoir-faire et lui donne un nom : Hardium.

Le principe est simple : augmenter le taux de carbone de l'acier via un traitement thermique de cémentation. Le versoir gagne en dureté, qui passe de 48 à 62 HRC sur l'échelle de dureté de Rockwell.

Du Hardium en première monte ou en pièce de rechange

Résultat : la résistance aux chocs augmente, le versoir colle moins et sa durée de vie s'allonge. Les constructeurs de charrues françaises (Grégoire Besson, Bugnot, Naud...) et espagnoles (Ovlac) équipent déjà leurs outils avec des socs en Hardium en monte d'origine. Désormais, l'entreprise basée à La-Frette (Isère) souhaite conquérir le marché de la pièce de rechange. Les versoirs en Hardium devraient donc être disponibles via les concessionnaires.

