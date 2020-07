Info firme Jean de Bru est en liquidation judiciaire

Plan de sauvegarde et redressement judiciaire n'auront pas suffit à remettre le constructeur Jean de Bru sur les rails. Le tribunal de commerce de Carcassonne vient de prononcer la liquidation de la société. Encore un acteur du "Made in France" qui s'éteint.

Le constructeur d'outils agricoles nommé Jean de Bru vient d'être placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Carcassonne. Depuis le 2 décembre 2019, l'entreprise était en redressement judiciaire pour faire face à ses difficultés financières. Plusieurs exercices difficiles, et des mouvements de grève des salariés à l'automne et le 9 juillet dernier : le tribunal a donné le clap de fin pour la société centenaire.

Monsieur Jean, agriculteur, avait donné naissance à l'entreprise en 1906 pour fabriquer du matériel de labour. Six ans plus tard, il s'installe à Carcassonne avec quatre ou cinq salariés pour construire des cultivateurs. Pour répondre à la demande croissante, l'homme achète un local plus grand en 1917, qu'il occupera jusqu'en 1960, date à laquelle il intègre les locaux actuels.

Jean de Bru est d'abord passé dans les mains du groupe Kverneland, qui l'a revendu à Eurotechnics trois ans plus tard. Mais cette fois-ci, c'est fini...

