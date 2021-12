Rouleau plombeur Suivi irréprochable pour le Variopack frontal 2022 de Lemken !

La version 2022 du rouleau Variopack de Lemken gagne en précision grâce à la précontrainte soit mécanique (de série), soit hydraulique à boule d'azote (en option).

Le principe est de plus en plus utilisé par les agriculteurs qui souhaitent tester le tracteur quand le combiné de semis est relevé ou encore pour rappuyer le sol : le rouleau packer attelé à l'avant du tracteur. La version frontale proposée par Lemken se nomme Variopack et la dernière-née des versions connaît une évolution du dispositif de guidage en vue d'améliorer le suivi.

En terrain accidenté ou avec des tracteurs guidés par GPS, l'outil bénéficie d'une plus grande sensibilité de guidage réglable hydrauliquement. Elle garantit le bon raccord entre chaque passage. En ligne droite, l'opérateur est donc soulagé et peut se concentrer sur le semis. Plus besoin de contre-braquer dans les zones difficiles.

Précontrainte mécanique ou hydraulique

La précontrainte mécanique est installée de série, et en option, elle peut être contrôlée par un vérin hydraulique à boule d'azote pour gérer la pression de façon à ce que le rouleau soit ramené en position centrale en toute sécurité. La douceur de l'installation assure donc la qualité du travail et évite le balancement lié aux mouvements engendré par le guidage GPS.

Le constructeur allemand conserve son principe de construction sans moyeu déjà éprouvé. Les premiers modèles seront disponibles en version rigide pour des largeurs de travail de 2,5 à 4 m, et avec des anneaux de 90 cm de diamètre ou en version repliable avec des anneaux de 70 ou 90 cm au choix. La marque annonce une disponibilité dès la mi-mars 2022.

