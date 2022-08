Anniversaire Pour ses 25 ans, Claas offre une édition limitée à son Xerion

25 ans d'histoire qui ont marqué celle du machinisme agricole. Le constructeur allemand propose son édition limitée au look rétro pour célébrer le 25e anniversaire de son tracteur à quatre roues directrices et motrices égales, le Xerion.

Déjà 25 ans que Claas a dévoilé son tracteurs de forte puissance le Xerion. Pour marquer l'occasion, l'engin est proposé en édition limitée.

En 1997, l'histoire du tracteur a pris un tournant grâce à Claas. En effet, avec le Xerion 2500 présenté pour la première fois au public en 1993, le constructeur ajoute le premier tracteur à sa gamme de produits depuis le porte-outils baptisé Huckepack et de surcroît, un modèle dont la puissance se démarque. Après plus de 20 ans de développement, le premier exemplaire est prêt pour la fabrication en série, équipé de son moteur six cylindres Caterpillar de 250 ch de puissance et bénéficiant d'une transmission à variation continue HM-8 développée par Claas.

Avec quatre espaces d’attelage, une charge utile impressionnante, une cabine pivotante et quatre roues motrices et directrices de taille identique ainsi qu’une traction intégrale permanente, le bolide affirme sa singularité. Automoteur à lisier maniable avec marche en crabe pour préserver les sols, arracheuse de betteraves automotrice compacte, faucheuse automotrice grande largeur avec combinés triples en marche arrière ou puissant combiné de semis avec adaptation de matériels spécialisés, le champ d’action s'élargit en allant.

Polyvalence, efficacité et puissance de traction

En 2004, la marque allemande adopte la transmission à variation continue d'origine ZF sur son Xerion 3300. Grâce à sa puissance moteur accrue, notamment le Xerion 3800 développant 379 ch et apparu sur le marché en 2007, et à son attelage à boule de traction sur la sellette installée derrière la cabine, l'engin devient capable d’embarquer des tonnes à lisier volumineuses. La version Saddle Trac, avec la cabine placée au-dessus du moteur, vient compléter la gamme.

En 2009, à Agritechnica, les deux plus grands modèles de tracteurs Xerion, le 4500 et 5000 sont dévoilés en versions Trac et Trac VC (cabine pivotante). Les deux fleurons de la marque bénéficient du concept Kraftintelligenz (puissance et intelligence) en faisant des alliés pour les travaux exigeants en puissance de traction, mais aussi de broyage forestier et de fraisage.

En 2013, les Xerion sortent avec des moteurs Daimler-Benz/MTU sous le capot pour alimenter les marchés HRC. La gamme se compose de trois modèles, le Xerion 4000, 4500 et 5000. C'est l'année suivante, en 2014, que les tracteurs sont proposés Outre-Atlantique en Amérique du Nord. Lors d’un essai en 2017 au Nebraska, dans la catégorie des tracteurs de 450 à 500 ch, les engins battent des records en termes d’efficience, de bas régime moteur, de force de traction et de volume sonore en cabine.

2019 : les nouveaux Xerion 4200, 4500 et 5000 signent le passage au Stage V de la gamme. Les deux modèles les plus puissants sont également proposés en version Trac TS, avec quatre chenilles triangulaires. Le 24 août 2020, la renommée internationale du tracteur fût assurée par son exploit sur la boucle Nord du circuit Nürburgring : derrière le volant, le pilote de course Christian Menzel boucle le parcours de 20,6 km en seulement 25 minutes et 50 secondes, en marche arrière avec la cabine inversée ! La vidéo compte actuellement plus d'un millions de vues sur la chaîne YouTube auto, motor und sport.

Édition anniversaire limitée

De nos jours, près de 400 Xerion sont fabriqués chaque année. Les ventes ont doublé ces trois dernières années ! Pour souligner l'anniversaire, Claas réserve à ses marchés clés une édition limitée au look rétro, inspirée de la couleur du premier Xerion 2500 sorti en 1997. La finition « Limited Edition » sera exposée sur les salons et accessible aux clients fidèles du tracteur. En outre, tous les exemplaires assemblés entre juillet 2022 et juillet 2023 arboreront un autocollant anniversaire sur leur porte de cabine.

