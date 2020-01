Semoir Horsch Réglage de la profondeur de semis automatique sur l'Avatar 6 SD !

Pour simplifier le réglage de la profondeur de semis sur son Avatar, Horsch a automatisé le dispositif. Du coup, il faut moins de deux minutes pour changer le réglage là où auparavant une clé était nécessaire. Et pour ceux qui n'optent pas pour l'option électrique, le levier à ressort facilite également la manœuvre. De quoi garantir l'homogénéité du semis et de la levée quelles que soient les conditions.

Horsch fait évoluer son Avatar pour l'adapter aux besoins des agriculteurs et garantir la qualité du semis quelles que soient les conditions. Quatre ans après son lancement, le semoir à élément monodisque évolue en fonction des retours du terrain.

Par exemple, le réglage de la profondeur de semis et de la pression au sol garantissent la qualité du semis sans compromettre le confort de l'opérateur. L'automne 2019 a été particulièrement humide et dans ces conditions, un des facteurs de réussite est la pression sur le soc. Elle doit être suffisante pour maintenir la régularité de la profondeur de travail sans pour autant être trop forte pour ne pas compacter le sillon. L'homogénéité de la levée en dépend car le développement racinaire est souvent limité si la fermeture du sillon est mal faite.

Gérer la profondeur automatiquement depuis la cabine

Résultat : le constructeur a automatisé le réglage en l'électrisant (en option). Du coup, la pression exercée varie en permanence. L'opérateur pilote la fonction directement depuis la cabine et adapte donc le paramètre en fonction du type de sol et des conditions de travail. Le semis est homogène en toute circonstance sans que l'agriculteur n'ait besoin d'intervenir.

Auparavant, le réglage se faisait à la main via un boulon. Le producteur devait utiliser une clé pour modifier la position. Désormais, il faut moins de deux minutes pour modifier le réglage sur l'Avatar 6 SD. Soit via le système électrique, soit via le levier à ressort qui crante le dispositif de réglage. La version réglable en cabine est disponible en option sur les semoirs neufs et s'adapte aussi sur les modèles déjà en service.

