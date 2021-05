Épandage d'engrais Speed Control : Sulky adapte la nappe d'engrais à la vitesse d'avancement

Sulky prend en compte la déformation de la nappe d'épandage liée à la vitesse de travail. En appliquant une correction angulaire, le constructeur garantit la dose d'apport sur toute la largeur de travail et évite la surdose au niveau des recoupements.

Dans les champs, la vitesse d'avancement des engins lors des travaux culturaux est de plus en plus importante. Le développement des transmissions à variation continue et des boîtes automatiques y contribue grâce à la gestion précise de la vitesse. Le matériel est également conçu pour travailler vite et ainsi augmenter le débit de chantier. À l'image des semoirs rapides utilisés en TCS, des faucheuses à graminées et des épandeurs à engrais.

C'est ce qui a conduit Sulky à développer son système baptisé Speed Control. La technologie a vocation à corriger la nappe d'épandage automatiquement en fonction de la vitesse d'avancement. C'est pour l'heure la seule solution de ce type, les concurrents du constructeur français proposant des solutions pour moduler la dose, couper des tronçons ou adapter l'épandage en bordure.

Compenser la déformation de la nappe d'épandage

En clair, lorsque la machine se déplace, la nappe se déforme et modifie la répartition transversale de l'engrais. Résultat : la dose augmente au niveau des recoupements d'épandage. En appliquant un angle en fonction de la vitesse, les ingénieurs compensent la déformation. De quoi répondre aux contraintes écoenvironnementales. Le système est disponible sur les modèles X40+ Econov et X50+ Econov.

