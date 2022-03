Webinaire Tassement du sol : quelles solutions pour relâcher la pression ?

Avec la tendance à l'augmentation des puissances et des capacités des machines agricoles, le tassement du sol est une problématique qui touche de plus en plus d'agriculteurs. Cependant, la compaction du sol n'est pas un problème irréversible, des solutions existent pour y remédier. Participez à notre prochain webinaire le mardi 15 mars pour découvrir comment relâcher la pression.

Dégradation de la qualité du sol, activité biologique perturbée, moindre vitesse d’infiltration de l’eau… : le tassement du sol peut nuire gravement au potentiel de vos productions et à la rentabilité de votre exploitation ! Comment limiter l’impact du passage de matériels agricoles toujours plus puissants et donc plus lourds ? Comment regénérer une structure de sol dégradée et lui faire retrouver ses qualités ? Changez vos habitudes et gagnez en potentiel. Participez au webinaire organisé par Terre-net, en partenariat avec Agro-Transfert sur le thème du tassement du sol. Lors de ce webinaire, Vincent Tomis, spécialiste de l’enjeu de la compaction des sols chez Agro-Transfert, vous parlera des principales causes de tassement par le matériel agricole (charge à l'essieu, pression des pneus, nombre de passages...), vous présentera différentes solutions pour régénérer vos sols et répondra à vos questions. Pour participer à cet événement en ligne, mardi 15 mars à 12h : Une fois votre inscription validée, vous recevrez un email de confirmation ainsi qu’un lien pour participer au webinaire le jour J.

