Travail du sol Alpego Un kit d'attelage frontal pour utiliser les outils à l'avant comme à l'arrière

Alpego propose dorénavant un kit d'attelage frontal à installer sur les herses rotatives des gammes BF et RM ainsi que les fraises rotatives FG et FZ. Objectif : augmenter la polyvalence de l'outil grâce à la possibilité d'atteler aussi bien devant que derrière le tracteur.

Alpego propose dorénavant ses herses rotatives des gammes BF et RM et les fraises rotatives FG et FZ en version frontale. En clair, un kit d'adaptation s'installe sur l'outil et permet ainsi à l'agriculteur d'atteler à l'avant du tracteur.

Pour la partie entraînement, il suffit de raccorder le cardan de prise de force sur l'arbre traversant du boîtier d'entraînement. Idéal pour utiliser les outils aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

En option, le constructeur propose le rouleau cage qui assure le suivi régulier du terrain et limite les effets de balancier entre les rouleaux avant et arrière.

