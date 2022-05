Désherbage mécanique Une journée Désherb’innov le 10 juin en Ille-et-Vilaine

Pour la deuxième fois, la Fédération régionale des Cuma de l’Ouest organise, le 10 juin prochain au Pertre, en Ille-et-Vilaine, une journée consacrée au désherbage mécanique, pour aider les agriculteurs à franchir le pas.

Après une journée Désherb’innov organisée par le Ceta Craie Marne Sud en avril dernier, journée dont Terre-net s’est fait l’écho, la FRCuma Ouest organise sa journée technique du même nom le 10 juin au Pertre en Ille-et-Vilaine.

L’événement, qui vise à développer l’accessibilité du désherbage mécanique proposera plusieurs démonstrations de houes rotatives, herses étrille et bineuses, et des ateliers techniques. Plusieurs conseillers et agriculteurs viendront témoigner sur la manière d’introduire le désherbage mécanique dans son système de culture, les possibilités offertes en la matière par les Cuma ou encore l’intérêt de l’autoguidage RTK en désherbage mécanique.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net