Lemken Une option de broyeur répartiteur disponible sur l'Heliodor 9

• Éloïse Boone • Terre-net Média

À partir de mars 2022, le déchaumeur à disques Heliodor de Lemken sera disponible avec un kit de montage pour y placer un broyeur-répartiteur DosiMat DMX de la société Vogelsang.

Du changement pour l'Heliodor 9 ! En effet, ce déchaumeur à disques de Lemken pourra désormais être combiné à un broyeur répartiteur DosiMat DMX de la société Vogelsang.

Le broyeur est équipé d'un rotor à couteaux qui homogénéise le lisier. Celui-ci est ensuite réparti dans les différents canaux de distribution, en évitant ainsi le risque de bouchons. Les tuyaux de distribution injectent le lisier directement derrière la première rangée de disques du déchaumeur, et ensuite incorporé par la deuxième rangée de disques et les rouleaux.

Cette association entre le déchaumeur et le broyeur exige une faible puissance de traction, et propose une réponse à la flambée des prix des engrais, en permettant d'exploiter pleinement le potentiel nutritif des engrais organiques que sont le lisier et le digestat.

Cette option sera disponible à partir de mars 2022.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net