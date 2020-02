[Vu sur YouTube] Vidéo tutorielle Direction l'atelier pour fabriquer son propre semoir à dent

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, le jeune agriculteur explique la fabrication d'un semoir à dent à partir de vieux matériels et quelques morceaux de ferraille. L'outil devrait répondre exactement au besoin de l'éleveur, qui plus est à moindre coût.

Quand le matériel dont vous avez besoin n'existe pas, et bien certains d'entre vous ne passent pas par quatre chemins et le fabriquent. Disqueuse, meuleuse d'angle, poste à souder, quelques morceaux de ferraille et hop, direction l'atelier. C'est du moins ce que propose la chaîne YouTube baptisée "L'élevage en vrai".

Un cultivateur à dent, un semoir pneumatique et du savoir-faire

Le projet peut paraître simple mais avant de se lancer dans la découpe du matériel, mieux vaut savoir dans quoi on se lance. Les plus aguerris témoignent parfois de leur propre expérience via des vidéos tutorielles postées sur la toile.

À regarder aussi >> Les chenillards viennent à bout des conditions de récolte extrêmes du maïs grain

Un vieux cultivateur à dent, un semoir pneumatique Vicon, un peu de savoir-faire et du matériel... entre deux averses, le jeune agriculteur conçoit son propre outil. L'avantage : il conviendra exactement aux besoins de l'exploitation. Sans oublier que point de vue coût, le fermier devrait s'y retrouver facilement. Avant de découvrir le résultat final, il faudra vous armer d'un peu de patience.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net