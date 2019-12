L'info météo du jour 16 départements en vigilance orange pour fortes pluies et vent violent

Une tempête est en cours ce vendredi matin dans le sud-est du pays avec de fortes rafales de vent et des pluies abondantes.

Ce vendredi, une forte dégradation est attendue avec un fort vent de sud sur la plupart des régions (60 à 80 km/h, et bien plus en montagne : 100 km/h ou plus). Le vent approchera d'ailleurs les 80 à 100 km/h sur la façade est du pays entre la Champagne, la Bourgogne, la vallée du Rhône, l'Auvergne, voire près de 120 km/h sur le pourtour du Golfe du Lion jusqu'à vendredi matin, avant de faiblir l'après-midi.

De fortes pluies traverseront tout le pays d'ouest en est jusqu'à vendredi après-midi. Les cumuls s'annoncent particulièrement importants entre le sud de l'Auvergne et Paca, avec près de 50 à 100 litres d'eau ou localement plus : attention à quelques débordements possibles sur des sols déjà bien saturés ces dernières semaines. Le temps reste doux sous ce flux de sud.

À 10h ce vendredi, Météo France a placé 16 départements en vigilance orange pour vent violent, fortes pluies et un risque de vagues/submersion.

Après la pluie toute la nuit, la grêle maintenant pic.twitter.com/7624CCN29Y — philou56 (@pierrephili) December 20, 2019

