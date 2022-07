Canicule 2700 hectares de forêts dévorés en Gironde

Le bilan s'aggrave en Gironde où deux incendies, des « feux compliqués » qui progressent toujours, ont déjà ravagé près de 2.700 hectares de pins mercredi, sur fond de nouvelle vague de chaleur dans le sud de la France.

« Devant l'ampleur des feux de forêts en Gironde », le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il se rendrait sur place à 18h30, « auprès des sapeurs pompiers et des élus ». « Des milliers d'autres hectares sont encore menacés, nous sommes pleinement mobilisés », a-t-il écrit sur Twitter.

Ces feux sévissent sur fond d'épisode caniculaire pour la seconde fois en un mois, illustration du changement climatique qui va causer des étés « de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme », selon Météo-France. Sept départements du Sud-Ouest, la Drôme et l'Ardèche, étaient mercredi en vigilance orange canicule. Le numéro vert « canicule » - 0800.06.66.66 - a été réactivé.

En Gironde, les pompiers combattent depuis mardi après-midi deux incendies distincts dans des forêts de pins, l'un à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux où 1 500 hectares ont déjà brûlé, et un second à La Teste-de-Buch, qui a dévoré 1 200 hectares, près de la dune du Pilat, exceptionnellement fermée au public.

Les feux sont alimentés « par une végétation sèche, notamment les sous-bois. Evidemment, la chaleur n'aide pas », avait estimé la préfète de Gironde Fabienne Buccio lors d'un point presse sur place. Des investigations judiciaires sont en cours pour déterminer l'origine des deux incendies. Si à Landiras, elle est pour l'heure indéterminée, à La Teste-de-Buch, « c'est vraiment un accident ou une panne de camion, un camion qui a pris feu en tout cas », a indiqué la préfète lors d'un point de situation dans l'après-midi.

Météo-France s'attend à un nouvel épisode caniculaire, le deuxième en un mois, d'une durée « de huit à dix jours », avec un pic probablement « entre samedi et mardi » 19 juillet. Des pointes voisines de 40° sont attendues dans le sud-ouest jeudi après-midi, selon Météo-France.

