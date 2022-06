L'info météo du jour 40 degrés et plus au sud de la Garonne vendredi

Le soleil brillera sur toute la France et le thermomètre poursuit sa hausse.

Ce jeudi, la dorsale d'altitude se renforcera et permettra au soleil de briller partout. Il y aura bien quelques bancs de cirrus, mais ils resteront plutôt discrets. Des cumulus pourront se former sur les zones montagneuses, mais le risque d'orage sera très limité, sur le Mercantour localement voire sur les sommets Pyrénéens. La chaleur grimpera d'un gros cran. Le seuil des 30 degrés sera franchi quasiment partout et celui des 35 des régions méridionales jusqu'aux Pays de la Loire.

On a chaud mais nos animaux aussi?????????????? ... ????est primordial pour eux chaque jour la tournée est faite avec attention pic.twitter.com/BbeACd5HyU — Agrimaman71 (@agrimaman71) June 16, 2022

Vendredi, la puissante dorsale d'altitude, s'étalant depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe occidentale en passant par la France, garantira un temps sec et très ensoleillé partout. Le ciel sera parfois légèrement voilé et quelques petits cumulus se formeront sur les massifs. Un coup de tonnerre pourra localement retentir sur le Mercantour ou encore les Pyrénées. Le thermomètre poursuivra sa hausse avec 40 degrés et plus au sud de la Garonne jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen et des pointes à 37-38 degrés des Charentes au sud de la Bretagne.

