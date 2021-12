L'info météo du jour Accalmie à l'Est et pluies à l'Ouest pour mardi

La journée de lundi sera pluvieuse dans l'ensemble. Une accalmie se dessine pour mardi sur les deux-tiers Est de la France alors que la pluie reviendra par l'Ouest.

Ce lundi, une nouvelle perturbation abordera l'ouest et le nord de la France, avec un ciel de nouveau bien couvert et quelques pluies. Des éclaircies reviendront sur la Bretagne en cours d'après-midi. À l'avant, de nombreuses grisailles se formeront en matinée, assez difficiles à se dissiper en cours de journée. Quelques averses résiduelles se déclencheront du Centre au Massif-Central, avec de la neige dès 600 m à peine. Il fera beau dans le Sud-Est Méditerranéen, mais toujours au prix d'un fort mistral et d'une forte tramontane (80 à 100 km/h). Les températures resteront très fraîches à assez froides selon les endroits.

De la pluie ?? rien que de la pluie voici notre quotidien en ce moment avec @MeteoBretagne et #ceuxquifontlelait @Fragritwittos @BruCardot pic.twitter.com/CUcd3WmGOw — Olivier Sourdin (@OSourdin) December 6, 2021

Mardi, une brève accalmie concernera les deux-tiers Est du pays le matin avec de belles éclaircies en dehors de quelques bancs de brouillard du Lyonnais au nord-est. Nuages et flocons s'attarderont toutefois sur les Savoie. Il pleuvra déjà en revanche près de l'océan, et ces pluies progresseront vers les régions centrales au fil des heures. Le vent soufflera fort près des côtes. Plus à l'est et près de la Méditerranée, les éclaircies résisteront. Les thermomètre sera plus ou moins de saison selon les régions.

