L'info météo du jour Alternance de nuages et éclaircies vendredi

Le temps restera mitigé jeudi et vendredi sur l'ensemble de la France. Les températures seront en dessous des normales de saison.

Ce jeudi, le temps sera assez mitigé dans un flux d'ouest-sud-ouest assez fluctuant et peu dynamique. Les nuages seront encore assez présents sur l'ensemble du pays à l'exception des régions méditerranéennes ensoleillées. Ils pourront donner encore quelques averses instables en Rhône-Alpes-Auvergne ou sur les Pyrénées, et de rares gouttes ailleurs dans une ambiance tempérée ou modérément chaude.

Vendredi, le ciel restera assez variable dans l'ensemble, avec une alternance entre nuages et éclaircies. Le risque d'averse sera très faible et le temps généralement sec. Quelques averses encore sur les Alpes frontalières essentiellement. Mistral et tramontane souffleront assez forts à près de 70-80 km/h. Les températures seront en baisse et en dessous des valeurs de saison, souvent comprises entre 20 et 24 degrés du nord au sud, plus chaud uniquement sur le pourtour Méditerranéen.

