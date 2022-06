L'info météo du jour Alternance soleil et averses mardi

Les averses orageuses vont rythmer les deux prochains jours.

Ce lundi, de l'air chaud restera embusqué sur la France. On attend encore des pointes à plus de 30 voire proches de 35 degrés depuis le sud-Alsace jusqu'à la vallée du Rhône, Paca, ainsi que de l'Auvergne à Midi-Pyrénées.

Ailleurs, le thermomètre aura un niveau très estival également avec le plus souvent plus de 25 degrés, un peu moins uniquement au nord de la Seine ou en Bretagne. Côté ciel, quelques zones instables ou orageuses pourront localement se développer ici et là sur la moitié nord notamment, tandis que le soleil dominera davantage de la Franche-Comté au pourtour méditerranéen.

[Direct] Ce dimanche soir, les #orages sont localement violents et donnent de gros grêlons (parfois la taille d’une balle de ping-pong), comme ici à Contres (#LoirEtCher) & Buzançais (#Indre). Pour suivre les orages ?? https://t.co/YaxxOcq8Jq. Photos : Gabz Aubert/Aangeltiti Rou. pic.twitter.com/RYxV6xItVi — Association Météo Centre (@AssoMeteoCentre) June 19, 2022

Mardi, un flux de sud-sud-ouest assez humide et instable s'installera sur la France. En conséquence, on retrouvera un temps hésitant entre larges périodes de soleil, développements nuageux et passages d'averses ou orages un peu partout à un moment ou un autre de la journée. À priori plus sec mais nuageux au sud de la Garonne. Le pourtour méditerranéen restera également à l'écart sous un ciel variable à nébuleux. Encore très chaud en région Rhône-Alpes, jusqu'à 35-36 degrés, plus modérément ailleurs mais une sensation de lourdeur régnera.

