L'info météo du jour Après des pluies lundi, une amélioration se profile mardi

Des pluies seront au programme de ce lundi sur la plupart des régions avant une amélioration mardi.

Ce lundi, la goutte froide continuera d'onduler sur la France. Elle occasionnera encore de fréquentes pluies ou averses, localement ponctuées de coups de tonnerre ici et là, et parfois soutenues notamment entre les Hauts-de-France, le Centre, l'Auvergne, les Pyrénées et Rhône-Alpes. Le temps s'annonce plus sec a priori de la Bretagne à la façade Atlantique, ou encore sur le pourtour Méditerranéen. Le mercure sera proche des valeurs de saison.

Temps de la journée ! pic.twitter.com/ZwdRHg5kZt — paysanheureux (@paysanheureux1) September 20, 2021

Mardi, quelques résidus nuageux donnant quelques gouttes matinales traîneront des Pyrénées au Lyonnais avant une amélioration en journée. Il faudra compter par ailleurs sur un ciel restant nuageux et quelques averses du sud des Alpes au Var jusqu'à la rade de Marseille. Ailleurs, la journée s'annonce plutôt agréable et assez ensoleillée. Les températures seront de saison ou un peu au-dessus.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net