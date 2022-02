L'info météo du jour Après Eunice, une nouvelle perturbation arrive sur le nord samedi

Après la tempête Eunice vendredi, les régions de la Manche seront touchées par une nouvelle perturbation samedi apportant pluies et vent. Les trois-quarts sud et est auront de belles éclaircies.

Ce vendredi, le fait du jour est le passage d'une tempête nommée Eunice entre l'Angleterre et la mer du Nord, débordant sur le Nord, le Pas-de-Calais avec des rafales jusqu'à 120-130 km/h sur les côtes voire 150 sur les caps exposés, 100 à 110 km/h dans les terres. Sur le Cotentin et de la Seine-Maritime aux Ardennes en passant par le nord de l'Ile-de-France, les rafales pourront atteindre 90 km/h. De la Bretagne au Centre-Val de Loire jusqu'en Alsace, vent plus raisonnable, de 60 à 80 km/h.

Côté ciel, pluies et averses s'imposeront sur la moitié nord dans un rapide défilé. Les éclaircies resteront assez rares. Elles seront plus généreuses du Midi-Pyrénées aux Alpes et surtout vers la Méditerranée. Il fera très doux.

Samedi, une accalmie se dessinera sur les trois-quarts sud et est du pays au retour de quelques belles éclaircies malgré des bancs de nuages bas encore bien présents par endroits, notamment au sud de la Garonne. Mistral et tramontane souffleront fort, jusqu'à 60 km/h. Une nouvelle perturbation envahira les régions proches de la Manche puis progressera vers l'intérieur dans l'après-midi avec son lot de pluie et un nouveau coup de vent, surtout sur le littoral. À noter une baisse sensible du thermomètre, mais il fera encore doux l'après-midi.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

