L'info météo du jour Après la chaleur de lundi, des pluies orageuses attendues mardi et mercredi

La journée de lundi sera marquée par de fortes chaleurs, des pluies orageuses suivront pour les journées de mardi et mercredi.

Ce lundi, très à l'avant de l'ancien ouragan "Danielle" qui circulera au large du Portugal, c'est un léger flux de sud très réchauffé qui envahira la France. Le soleil s'imposera très largement sur le pays hormis quelques voiles d'altitude très inoffensifs en général, mais on notera toutefois des entrées maritimes sur le Languedoc avec pas mal de grisailles, ou encore quelques cumulus de chaleur sur la façade atlantique où un petit orage localisé ne sera pas exclu très localement d'ici le soir ou la nuit suivante.

Les températures s'affoleront notamment en Aquitaine où on approchera les 37 à 38 degrés en cours d'après-midi, contre plus de 30 le plus souvent au sud de la Loire, jusqu'à 34 en Poitou-Charentes.

Ce coup ci c'est la bonne !



Après deux mois et demi sans herbe fraîche, les vaches ont retrouvé le chemin du pâturage pour 7 à 8 semaines :) pic.twitter.com/ulsOUylelh — Antoine Thibault (@AgriSkippy) September 12, 2022

Mardi, la masse d'air se déstabilisera de plus en plus. Nuages et pluies s'imposeront souvent entre la Bretagne et la frontière belge, alors que des orages se développeront en journée du Massif Central aux Charentes jusqu'au Centre-Val de Loire avant de gagner le Bassin Parisien en soirée. Au sud de la Garonne, la couverture nuageuse s'annonce importante, donnant quelques pluies éparses. C'est près des frontières de l'est que le soleil se montrera le plus malgré des passages nuageux parfois nombreux. il fera globalement moins chaud, mais il fera très lourd.

Il pleuvra partout et de façon parfois très conséquente mercredi avec souvent 10 à 20 mm sur les moitiés nord et est du pays, alors que le quart sud-ouest sera peu concerné. Localement des cumuls pouvant atteindre près de 50 mm, a priori des Ardenne à l'Alsace jusqu'en Bourgogne, mais surtout sur le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône où les quantités de pluie sont susceptibles de largement dépasser ce seuil des 50 mm sous des cellules orageuses virulentes. Cette vague orageuse risque de s'accompagner de phénomènes localement violents, tels que grêle, vent et inondations subites. Les températures en profiteront pour baisser sensiblement.

Le rafraichissement se poursuivra les jours suivants, faisant passer le thermomètre quelques degrés sous les normales de saison pour la fin de cette semaine qui s'annonce automnale avec des nuits fraîches (souvent moins de 10 degrés) et des journées ne voyant plus le thermomètre atteindre les 20 degrés notamment sur la moitié nord, le tout sous une instabilité persistante, bien qu'en recul progressif.

