L'info météo du jour Après la grisaille, les éclaircies reviennent

Un temps gris devrait s'imposer en matinée jeudi et vendredi avant de laisser place aux éclaircies.

Jeudi, la journée débutera souvent sous la grisaille et parfois parmi des bancs de brouillards. Ces phénomènes auront toutefois tendance à se dissiper pour laisser place à des éclaircies plus ou moins belles en journée. Le soleil brillera surtout des Pyrénées au quart sud-est. Le thermomètre sera à peu près de saison.

Vendredi, même type de temps bien calme et anticyclonique (1 032 hectopascals), propice à des formations de grisailles et de bancs de brouillard notamment en matinée. Ces dernières persisteront le plus souvent en journée sur un large tiers nord-est du pays, des Hauts-de-France à l'Alsace, tandis que le soleil s'imposera par ailleurs l'après-midi. Les températures seront proches des valeurs de saison, avec quelques petites gelées blanches ici et là.

