L'info météo du jour Après la grisaille matinale, le soleil s'imposera en journée

Un temps calme mais propice à des brouillards par endroits, s'impose sur la France ces jeudi et vendredi. Les gelées nocturnes sont fréquentes et de belles périodes ensoleillées sont prévues par moments en journée sur l'Hexagone.

Ce jeudi, même type de temps très anticyclonique, avec près de 1 042 hectopascals sur les Hauts-de-France, et 1 036 au sud du pays. Ce temps calme restera favorable à des formations de grisailles et de brouillards notamment en matinée et sur la moitié nord du pays, mais aussi plus localement au sud comme autour de la Garonne, avec du givre par endroits, prudence donc. Le soleil dominera largement les débats en cours de journée, hormis quelques poches de grisailles tenaces sur l'extrême nord en particulier. Les températures seront proches des valeurs de saison, encore de fréquentes gelées matinales.

Vendredi, poursuite de ce temps anticyclonique avec près de 1 032 à 1 036 hectopascals sur le pays. Des formations de grisailles ou de brouillards seront encore présentes par endroits en matinée, particulièrement sur les Hauts-de-France, le Val de Saône, la plaine d'Alsace ou encore la vallée de la Garonne. Le soleil prendra généralement les commandes partout en cours de journée, sauf peut-être vers la frontière belge où il pourrait y avoir quelques résistances brumeuses. Gel quasi généralisé en matinée, puis près des valeurs de saison ou localement légèrement au-dessus en journée.

