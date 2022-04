L'info météo du jour Après la pluie vendredi, les conditions météo s'améliorent samedi

Les conditions météo vont s'améliorer samedi. Le soleil sera présent des côtes de la Manche à la façade atlantique et près de la Méditerranée.

Ce vendredi, une dépression tempétueuse tardive circulera sur la moitié nord de la France, apportant des pluies copieuses sur les trois-quarts nord du pays et des vents violents, voire tempétueux des Charentes au Centre-Val de Loire jusqu'en Auvergne. La neige tombera à basse altitude sur les Vosges. Les régions méridionales resteront à l'écart et sous les éclaircies malgré des passages nuageux se multipliant au fil des heures. Il fera doux à l'ouest et au sud, très frais sur le quart nord-est.

Samedi, les conditions vont rapidement s'améliorer au profit d'une poussée anticyclonique. Un ciel de traîne occasionnera quelques giboulées le matin des frontières du Nord-Est au Centre-Val de Loire, s'estompant ensuite progressivement l'après-midi. Quelques averses résiduelles se produiront d'autre part des Pyrénées au Massif Central jusqu'au Savoie, tournant en neige à basse altitude. Le soleil se montrera plus franchement des côtes de la Manche à la façade Atlantique et près de la Méditerranée. Il fera assez frais dans l'ensemble.

