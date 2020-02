L'info météo du jour Après le passage d'un front froid, les températures sont en chute mardi

Un front froid va apporter de la fraîcheur à compter de mardi. Averses, vent, grésil, grêle, orage seront au programme de la journée surtout au nord de la Seine.

Ce lundi, la grisaille sera souvent compacte au nord de la Loire, donnant quelques gouttes des côtes de la Manche aux frontières du nord-est, surtout le matin sous un vent fort à violent. En journée, quelques éclaircies réapparaîtront du Poitou au Centre jusqu'en Alsace. Sur la moitié sud, après dissipation de quelques brouillards voire des grisailles locales, un temps très ensoleillé s'imposera. En fin de journée, une dégradation pluvieuse concernera les régions situées au nord de la Loire au passage d'un front froid. Une ambiance printanière régnera sous une douceur remarquable.

Mardi, la perturbation s'enfoncera vers le sud et l'est du pays, apportant un temps gris et pluvieux du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Alsace. Le ciel se voilera et s'ennuagera près de la Méditerranée où l'ambiance restera lumineuse. Après le front froid, des éclaircies réapparaîtront mais des averses prendront vite le relais, se mêlant de grésil, de grêle et d'orage surtout au nord de la Seine. Vent souvent soutenu, fort au nord de la Loire. Les températures seront en chute, restant un chouia au-dessus des chiffres de saison.

Petit tour dans les #colzas en ce 23 février 2020 ...

Leur avance m'affole ... (stade habituellement atteint mi-mars !!!)

Comment voulez-vous que nous ne perdions pas nos repères avec des histoires pareilles !!!@terresinovia @laurentjung54 pic.twitter.com/fIcDU1pQaS — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) February 23, 2020

