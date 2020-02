L'info météo du jour Après le vent, la perturbation apporte des pluies soutenues d'ouest en est

La perturbation devrait apporter des pluies soutenues ce lundi sur le flanc est et le centre de la France notamment. Mardi, un régime de traîne peu actif devrait prendre le relais.

Ce lundi, la perturbation traversera toute la France d'ouest en est. Elle donnera des pluies parfois soutenues notamment sur le flanc est et le centre, puis jusqu'en Rhône-Alpes l'après-midi. La neige tombera vers 1000 m en fin de journée sur tous les massifs. À l'arrière de cette perturbation, nous retrouverons un ciel d'éclaircies avec parfois un gros nuage pouvant donner une ondée. Un coup de tonnerre sera possible près de la Manche. Temps maussade également du Golfe du Lion à la Provence avec des petites pluies. Le vent soufflera encore fort à très fort sur les Hauts-de-France et les littoraux principalement, de 80 à 90 km/h, et plus proche des 30 à 60 km/h par ailleurs. Températures en chute et proches des valeurs de saison.

Ça paraît pas comme ça mais en vrai... ça souffle ?? pic.twitter.com/8fu39dBIV1 — Antoine Thibault (@AgriSkippy) February 16, 2020

Mardi, un régime de traîne peu actif prendra le relais sur l'ensemble du pays avec un ciel nuageux ou variable des côtes atlantiques aux frontières de l'est avec quelques averses, plutôt éparses et surtout dans l'après-midi, en particulier du Poitou à la Normandie et à la Champagne. Temps sec du Val de Saône à la Méditerranée et dans le sud-ouest en général, avec un Mistral assez fort en basse vallée du Rhône. Les températures redeviendront de saison.

