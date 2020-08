L'info météo du jour Après les orages du week-end, les fortes chaleurs reviennent

La semaine dernière a été marquée par un épisode caniculaire. Des orages ont alors éclaté de façon assez localisée ce week-end et MeteoNews annonce de nouveaux épisodes de fortes chaleurs pour cette semaine.

« Comme prévu, des orages ont éclaté ces dernières 24 heures, de façon assez localisée mais donnant des quantités d'eau importantes », annonçait dimanche MeteoNews. Et pour les chanceux qui ont eu de l'eau, elle était la bienvenue. Pour les autres, ils l'attendent impatience, notamment pour faire lever les couverts comme à l'élevage Marre dans l'Aveyron :

Et si le ciel est plutôt mitigé et nuageux aujourd'hui, avec par endroit des températures sous les moyennes de saison, le beau temps et la chaleur ne tarderont pas à revenir dès mardi. « On notera toutefois encore quelques passages nuageux entre le Pays basque, les Alpes et la Bourgogne, avec une ou deux ondées possibles ici et là », explique MeteoNews dans son analyse du jour.

