L'info météo du jour Après un jeudi instable, retour au calme vendredi

Les orages rythmeront la journée de jeudi, particulièrement sur l'est du pays. Les conditions seront plus calmes pour la journée de mardi.

Ce jeudi, une perturbation très pluvieuse traversera la France d'Ouest en Est, avec des pluies parfois conséquentes, et qui prendront un caractère instable et orageux en arrivant sur le flanc Est en cours d'après-midi, notamment entre la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté ou la région Rhône-Alpes. De fortes pluies, voire de la grêle et des rafales de vent y seront localement possibles. Des averses orageuses reviendront ensuite sur le Nord-Ouest en cours d'après-midi sous un ciel variable. Le beau temps persistera dans le pourtour Méditerranéen uniquement. Les températures seront encore très chaudes de l'extrême Est à la Méditerranée.

La #moisson2022 a commencé pour moi bien triste récolte la météo a emporter une partie de quintaux avec le sec printanier par chez nous

On entend parler de 40qx/ha????

Mais pour ma part une bonne qualité pour @BrasseursFrance @GroupeSoufflet @Malteurop @110Bourgogne #FrAgTw pic.twitter.com/DbBsomVrU9 — Pascal Cornet (@Pascal21cor) June 30, 2022

Vendredi, les conditions s'amélioreront sensiblement. Quelques ondées résiduelles se déclencheront localement le matin, notamment sur les Savoie, le Jura, l'Alsace ou encore la Lorraine, mais aussi entre le Cotentin et le Pays Nantais. Retour au sec en journée. Les passages nuageux resteront relativement nombreux sur la moitié nord et les Pyrénées, alors que le soleil brillera ailleurs, surtout près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront assez fort. Le thermomètre sera faiblard pour la saison, en chute libre dans l'est.

