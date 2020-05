L'info météo du jour Après un lundi pluvieux ou nuageux, c'est l'accalmie mardi

Les pluies se poursuivent ce lundi notamment du quart sud-ouest jusqu'au nord-est, le nord de la Loire sera plus au sec mais sous les nuages. Mardi, c'est une accalmie qui se dessine.

Ce lundi, des fortes pluies durables se produiront du quart sud-ouest jusqu'au nord-et quasiment toute la journée, en particulier en Aquitaine où les cumuls seront exceptionnels, atteignant jusqu'à 200 mm depuis la veille, d'où un très fort risque de crues, inondations et coulées de boue ! Près de la Méditerranée, averses et orages parfois forts vont se multiplier. Les conditions s'amélioreront progressivement en revanche au nord de la Loire au retour d'un temps plus sec mais généralement très nuageux. Les températures chuteront sévèrement, chute de 5 à 10 degrés par rapport à dimanche, voire 20 degrés près de la frontière allemande !

Voilà ma parcelle de soja couverte à 100% de l’eau sur 30 cm a +1m



Même en 2018 je n’étais qu’à 70%



La bouteille de gaz du canon qui flotte ?? pic.twitter.com/fWHAG3CQYi — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) May 10, 2020

Mardi, ce sera l'accalmie. Il faudra tout de même compter sur un ciel souvent gris au nord de la Seine, mais aussi des Pyrénées au Massif Central jusqu'aux Alpes. Des petites pluies éparses feront leur apparition dans l'après-midi sur le sud de l'Auvergne et l'arc alpin. À noter quelques ondées sur l'ouest de la Corse. Partout ailleurs, le temps restera sec et le soleil se montrera malgré un voile nuageux épais. Le vent faiblira. Très frais surtout au nord de la Loire jusqu'aux Savoie et au Massif Central.

