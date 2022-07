L'info météo du jour Arrivée d'orages par la Normandie

Des orages éclateront dans la journée en Normandie et se décaleront vers l'est et le centre en fin de journée.

Ce vendredi, une nouvelle ondulation circulera vers la mer du nord et concernera à la marge la moitié nord du pays. Le sud, lui, restera sous l'influence des hautes pressions sous une masse d'air toujours surchauffée.

Bon ba 21 juillet moisson terminée, paille finis plus que 80 rouleaux de foin de seconde coupe à rentrer et voilà …. #vitesse #moisson #foin #climat on vas patienter jusqu’au colza en faisant l’entretien des parcelles ?? pic.twitter.com/pYEk06dIop — Thibaut ferme du chapelais (@ThibautGiraud1) July 21, 2022

Ainsi, la journée se déroulera sous un franc soleil sur l'ensemble des régions sauf vers la Normandie où des premières averses et orages éclateront. Ils se décaleront ensuite vers la région parisienne et la Champagne ainsi que le centre dans l'après-midi, puis de la Bourgogne, le Grand Est et le Jura en soirée et la nuit suivante.

Les températures seront à nouveau en hausse, surtout au sud et à l'Est avec souvent 33 à 38°C parfois un peu plus vers Paca et la basse vallée du Rhône.

