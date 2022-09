L'info météo du jour Arrivée d'un front orageux vendredi

Si la journée de jeudi s'annonce calme et ensoleillée, celle de vendredi s'annonce beaucoup plus tourmentée. Un front orageux arrive sur la France.

Ce jeudi, un temps calme et souvent bien ensoleillé dominera sur les deux-tiers Est de la France avec quelques cumulus et cirrus par moments. Un faible risque d'ondées orageuses concernera les Alpes frontalières jusqu'à Nice.

Le ciel s'annonce plus nuageux en revanche des Pyrénées aux Charentes jusqu'en Bretagne et à l'ouest de la Normandie avec des averses en prime du Poitou à la Basse-Normandie ainsi que sur les quatre départements Bretons. La chaleur sera une fois de plus au rendez-vous, restant assez modérée.

Plus de 40 mm cette nuit dans le Nord Ouest #Touraine avec de la petite grêle à un moment...#FrAgTw pic.twitter.com/iLzkyGsqWk — Stéphane David (@StephaneD37) September 1, 2022

Les conditions vont nettement se dégrader vendredi à l'arrivée d'un front orageux qui gagnera les deux-tiers Est du pays en cours de journée. Ces orages seront localement forts avec un risque de grêle, de rafales de vent et de pluies intenses.

Encore temporairement sec entre les Ardennes et l'Alsace, les orages n'arrivant qu'en soirée et la nuit suivante. Sur les régions de l'ouest, les orages céderont la place à un ciel chargé donnant des averses ou pluies résiduelles. Encore chaud et lourd, surtout à l'est.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net