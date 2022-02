L'info météo du jour Arrivée d'une brève perturbation

L'arrivée de cette perturbation entraîne un rafraîchissement de saison.

Ce jeudi, une perturbation pénétrera sur la moitié nord du pays, engendrant des pluies notamment de la Bretagne aux Hauts-de-France, mais aussi un peu entre les Pays de la Loire et la Champagne ou la Lorraine, puis sur le Centre, l'Auvergne, la Bourgogne et les Vosges ou l'Alsace d'ici au soir. Quelques grisailles matinales dans le Midi suivies de soleil en journée. Rafraîchissement de saison sous les pluies, mais encore doux voire très doux par ailleurs avec près de 18 degrés dans le Sud-Ouest.

Que donnera la #moisson2022 en #Colza sur les Plateaux de #Bourgogne @terresinovia @FopProducteurs @OlivierCOSTE2 ?



Il est, comme tous les ans encore trop tôt pour ce prononcer. Mais de bonnes gelées ne seraient pas sans impacte sur ces HLM à altises.#SuperKDR #Yonne #R2D2 pic.twitter.com/3lZgty2Du9 — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) February 10, 2022

Vendredi, la perturbation traînera un peu le matin du sud de l'Alsace à la région Rhône-Alpes jusqu'aux Pyrénées en donnant un peu de pluie, des flocons dès 400-500 m sur les Vosges, le Jura et les Savoie, un peu plus haut de l'Auvergne à la chaîne pyrénéenne. Les conditions s'amélioreront en journée sur ces régions au retour de belles éclaircies. Partout ailleurs, le soleil prendra souvent l'avantage sur les stratus et cumulus. On notera la présence du mistral et de la tramontane. Retour des gelées au nord du front, assez doux l'après-midi.

