L'info météo du jour Arrivée d'une perturbation par l'ouest vendredi

Après une journée de jeudi calme et ensoleillée, c'est le retour de la pluie et de la grisaille vendredi.

Ce jeudi, l'anticyclone se décalera vers l'Allemagne, protégeant toujours la France où le soleil brillera très largement. Un léger voile nuageux circulera entre la Bretagne et la frontière belge. Quelques nuages bas pourront tout de même s'inviter sur les côtes méditerranéennes sous un léger vent marin. Il fera encore très frais à l'aube avec quelques gelées blanches, notamment dans le nord-est. Le thermomètre sera à peu près de saison en journée, voire au-dessus dans l'ouest et le sud avec une certaine chaleur.

Les conditions vont se dégrader vendredi à l'arrivée d'un front par les côtes de la Manche, apportant un temps gris et pluvieux de la Bretagne au Cotentin ainsi que sur le Nord et le Pas-de-Calais. Le ciel se couvrira par ailleurs du Pays Basque à la Garonne et sur le sud du Massif Central où quelques gouttes menaceront. Les éclaircies résisteront surtout sur les régions de l'est jusqu'au pourtour méditerranéen, parfois généreuses malgré des cirrus et cumulus se multipliant au fil de la journée. Le thermomètre sera plus ou moins de saison selon les régions.

Vous avez eu frais cette semaine ? Vous aurez encore plus frais la semaine prochaine ! Avec en supplément avec du #vent ??, des averses, des #pluies, des #giboulées et l'arrivée de la #neige ?? en montagne. Bref, un vrai temps d'automne vous attend ! ?? pic.twitter.com/eZml0r11iR — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 21, 2022

