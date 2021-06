L'info météo du jour Arrivée d'une perturbation par le sud du pays

Après une belle matinée, des orages sont prévus sur le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées puis d'autres balayeront ensuite la Nouvelle Aquitaine mais aussi l'Occitanie en soirée jusqu'au Limousin. Sur la moitié Nord, le beau temps se poursuivra. Demain, averses et orages gagneront la moitié nord alors que le calme sera de retour sur le Sud-Ouest .

Ce mardi, les conditions se déstabiliseront plus franchement sur la moitié sud avec l' arrivée d'air plus humide et sous une chaleur lourde. Après le soleil matinal, les cumulus bourgeonneront et donneront quelques orages sur le Massif Central ou les Alpes et surtout sur les Pyrénées où ils s'organiseront en système multi-cellulaire en fin de journée. Des orages assez nombreux et parfois forts balayeront ensuite la Nouvelle Aquitaine mais aussi l'Occitanie en soirée jusqu'au Limousin. Ailleurs notamment sur la moitié nord, poursuite d'un très beau temps estival sans nuages ou presque.

Allez, encore une belle journée?? avant l'arrivée des ?!#ceuxquifontlesessais vont prendre des coups de soleil sur les oreilles...

A moins d'adopter la @SergeZaka ttitude ??!



Sinon, ce matin, c'est protection des orges de printemps! ??#FrAgTw pic.twitter.com/BwGHnJv5Zq — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) June 1, 2021

Mercredi, l'instabilité s'accentuera nettement sur le pays, en particulier sur la moitié nord avec le développement d'averses et d'orages parfois vigoureux du Val de Loire au bassin parisien et à la Champagne-Lorraine dans le courant de l'après-midi. Des orages plus locaux seront aussi possibles sur les reliefs de l'est alors que le sud-ouest profitera d'un temps plus calme et ensoleillé. Chaleur modérée mais assez lourde et moite.

