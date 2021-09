L'info météo du jour Arrivée des orages après les fortes chaleurs de ces derniers jours

Encore très chaud pour la saison aujourd'hui, notamment dans l'Est. La moitié ouest du pays va voir arriver des orages parfois violents qui gagneront les régions centrales en début de soirée.

Ce mercredi, le temps restera sec, ensoleillé et très chaud pour la saison sur la moitié Est du pays avec quelques rares cumulus et cirrus, et toujours près de la trentaine de degrés à l'ombre (voire plus). Le ciel prendra un aspect plus menaçant en revanche sur les régions de la moitié Ouest où nuages et orages parfois virulents auront tendance à se multiplier au fil de la journée, tout en gagnant les régions centrales en début de soirée : grande prudence avec un risque de grêle, de fortes bourrasques de vent et de pluies très soutenues.

Ce dont je suis à peu près sûr, c'est de terminer de semer mes colzas ce matin



Ce qui l'est moins, ce sont les pluies de cet après-midi, nécessaires pour la levée



Le métier ce sont quotidiennement du temps et des frais garantis, sans la garantie qu'ils créent une valeur pic.twitter.com/v9kI4Pdiz9 — David Forge (@d_forge) September 8, 2021

