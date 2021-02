L'info météo du jour Aujourd'hui, c'est le printemps avant l'heure

Beaucoup de soleil sur le pays aujourd'hui ! Quelques petits nuages ici ou là et quelques gouttes sur le Finistère pourraient troubler la fête. Il fera également très doux. En conclusion, ce mercredi sera une vraie journée de printemps avant l'heure ! Jeudi, l'anticyclone reculera et des nuages apparaîtront au nord de la Loire apportant quelques pluies. Le thermomètre amorcera une baisse.

Ce mercredi sera une magnifique journée de printemps avant l'heure avec beaucoup de soleil pour tout le monde et quelques petits nuages ici ou là, notamment le matin sur l'Hérault avec quelques brouillards. Le ciel sera plus nébuleux de l'ouest de la Bretagne au nord du Cotentin et quelques gouttes pourront tomber sur le Finistère. Pic de douceur.

En allant voir l'herbe en prévision de la prochaine sortie des vaches.. La nature, ses bruits, oiseaux, vent, et renard(montez le son) !!

Et à la fin, un chevreuil qui va faire courrir ma Joy ??

Aucun blessé, juste l'instinct naturel...#aveyron #montlait #biodiversite pic.twitter.com/jdMu2UCK2G — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) February 24, 2021

Jeudi, l'anticyclone reculera mais protégera encore les régions situées au sud de la Loire jusqu'à la frontière allemande où le soleil continuera de briller malgré un voile nuageux s'épaississant progressivement. Des stratus stagneront le matin sur l'Hérault avant de se dissiper. Les passages nuageux se multiplieront en revanche au nord de la Loire à l'arrivée d'un front atténué qui apportera quelques pluies éparses de la Bretagne à la frontière belge. Il fera toujours très doux, mais le thermomètre amorcera une baisse par le Nord-Ouest.

