L'info météo du jour Aujourd'hui, le climat alternera entre averses et éclaircies

Aujourd'hui, le soleil brillera près de la Méditerranée. Le reste du pays alternera entre averses et éclaircies, mais les températures resterons douces. Samedi, le temps sera encore très perturbé sur l'ensemble du pays.

Ce vendredi, le ciel restera bâché sur les Pyrénées jusqu'au littoral basque, sur le nord des Alpes mais aussi en Champagne-Ardenne avec de la pluie. Quelques éclaircies se montreront ailleurs malgré des averses. Temps probablement plus sec du Perche à l'est de la Bretagne jusqu'à la Garonne. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée avec mistral et tramontane, alors que des ondées arroseront l'île de beauté. Les températures seront très douces.

Samedi, les conditions resteront très perturbées sur l'ensemble du pays avec des passages pluvieux successifs assez intenses. La Corse sera un peu moins concernée malgré quelques gouttes. Le vent soufflera assez fort, surtout près des côtes. La douceur résistera, sauf près de la frontière belge où un refroidissement transformera la pluie en neige.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net