Aléas climatiques Avec la tempête Bella, de fortes intempéries dans le nord de la France

• Frédéric Decker, MeteoNews • Terre-net Média

Comme prévu par MeteoNews, la tempête Bella a occasionné des intempéries marquées sur la moitié nord du pays.

Côté vent, les rafales ont culminé à 100 km/h à Saint-Nazaire, 102 km/h à Quimper, 103 km/h à Albert, 104 km/h à Brest, 108 km/h à Vannes, 111 km/h à Lorient, 114 km/h à Calais, 120 km/h à Boulogne-sur-Mer, 123 km/h à Cherbourg, 125 km/h à La Hague, 130 km/h à Carteret (Manche), 140 km/h à Penmarch (Finistère) et jusqu'à 143 km/h au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).

Quant aux derniers cumuls de pluie sur ces dernières 24 heures, on notait 23 mm à Boulogne-sur-Mer, 24 mm à Vannes et Amiens, 27 mm à Chaulieu (Manche), 32 mm à Vire (Calvados) et jusqu'à 44 mm à Kernascleden (Morbihan).

Les intempéries se décaleront davantage vers le sud lundi, notamment au sud de la Garonne avec des rafales dépassant 100 km/h sur le littoral aquitain et de fortes pluies sur la côte Basque. Il neigera abondamment sur le Cantal dès 500 mètres d'altitude. Les conditions s'annoncent plus calmes les jours suivants.

