L'info météo du jour Averses et orages prévus à l'Est et au Sud ce jeudi

L'instabilité restera marquée ce jeudi avec des averses et des orages, des régions de l'est à la moitié sud.

Ce jeudi, l'instabilité restera souvent marquée avec des averses et orages des régions de l'est à la moitié sud, parfois violents notamment sur les régions situées entre les Alpes et la Méditerranée avec des chutes de grêle et fortes rafales de vent par endroits, ainsi que des pluies intenses. Du quart nord-ouest à la frontière Belge, l'instabilité sera en recul malgré quelques ondées des Hauts-de-France jusqu'au Centre-Val de Loire. Les éclaircies seront plus généreuses vers le Cotentin et de la Bretagne aux Charentes. Le thermomètre sera plus ou moins de saison selon les régions.

Vendredi, une perturbation s'enfoncera des côtes de la Manche vers la Loire et les régions du nord-est en apportant des pluies de la Bretagne à la mer du Nord et des averses orageuses un peu plus en avant dans les terres, notamment de la Beauce à la Champagne-Ardenne.

À la maison on arrive à 37mm de pluie en 24h soit 10 jours de pousse d'herbe à cette époque.



Et c'est simplement génial, un soulagement extrême, l'espoir de vaches qui ressortent en pâture, la sécurité des stocks...



C'est bien :) https://t.co/1L0mqvXK7A — Antoine Thibault (@AgriSkippy) August 17, 2022

Quelques averses se déclencheront d'autre part du Massif Central aux Alpes. Les régions méridionales resteront à l'écart, sous le soleil. Quelques nuages circuleront tout de même au sud de la Garonne. A noter la présence du mistral et de la tramontane dans leur domaine, soufflant jusqu'à 60 km/h. Les températures seront en baisse par le nord, globalement légèrement sous les moyennes saisonnières.

