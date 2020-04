L'info météo du jour Averses fréquentes des côtes de la Manche au Bordelais jusqu'en Lorraine

Jusqu'à la fin de semaine, il va continuer de pleuvoir régulièrement sur la plupart des régions, permettant un recul sensible de la sécheresse de surface.

Ce jeudi, une nouvelle perturbation glissera du sud-ouest vers les frontières de l'est, apportant des pluies parfois conséquentes, notamment en matinée. Un temps instable provoquera des averses fréquentes des côtes de la Manche au Bordelais jusqu'en Lorraine en journée, parfois accompagnées de tonnerre dans une atmosphère très venteuses. Le pourtour méditerranéen restera un peu plus à l'écart malgré de nombreux passages nuageux. L'ambiance sera plutôt fraîche, mais sans excès.

Allez 30 secondes de #bonheur

Quel doux bruit de la #pluie ! ??

Merci pour la danse de la pluie !@GuyotVincent02 @FrancoisArnoux

Après les 10 mm d'hier, c'est bien parti aujourd'hui !! ??????@Meteo79niort@Fragritwittos pic.twitter.com/XOCfMU723p — François PÉTORIN (@FPetorin) April 30, 2020

Vendredi, un cordon pluvieux ondulera quasiment toute la journée sous une perturbation peu mobile du Golfe de Gascogne au Massif Central jusqu'aux Alpes, donnant des quantités de pluie assez importantes. Ces pluies pourront déborder vers le Languedoc-Roussillon, alors que la Provence-Côte d'Azur et la Corse restera au sec sous les éclaircies. Sur la moitié nord, après une matinée parfois grise et humide, nuages, éclaircies et averses localement orageuses alterneront l'après-midi. Le vent restera assez soutenu. Il fera relativement frais en journée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net