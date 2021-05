L'info météo du jour Averses, orages et instabilité ce lundi

Pauline Debris Terre-net Média

Ce matin, le ciel sera souvent nuageux accompagné de faibles averses. Cet après-midi, les orages se développeront sur la majeure partie du pays. Des Pyrénées au sud-est méditerranéen, le temps sera plus sec et le soleil brillera. Le vent soufflera fort et les températures seront encore un peu fraîches.

Ce lundi, c'est de nouveau une journée très mitigée et instable qui concernera une grande partie du pays. Les averses seront relativement faibles en général le matin, sous un ciel souvent nuageux, puis l'après-midi l'instabilité prendra un caractère de plus en plus orageux aux quatre coins du pays. Le temps s'annonce toutefois plus sec des Pyrénées au sud-est méditerranéen, avec pas mal de soleil. Le vent soufflera en outre assez fort en général, voire fort sur l'ensemble des littoraux. Et les températures resteront trop justes pour une seconde quinzaine de mai. Vous allez rire mais après avoir tant attendu la #pluie et bien 11 jours (pluvieux) après (50 mm ??), elle commence a me faire c??r. #agriculture #agrijamaiscontent https://t.co/bU8OEbzcb3 — DenisLaizé (@DzL49) May 16, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

