L'info météo du jour Beaucoup de vent sur la France ce mardi et retour des giboulées

Un vent soutenu va concerner de nombreuses régions ce mardi, il sera même fort au nord de la Loire.

Ce mardi, la perturbation s'enfoncera vers le sud et l'est du pays, apportant un temps gris et pluvieux du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Alsace. Le ciel se voilera et s'ennuagera près de la Méditerranée où l'ambiance restera lumineuse. Après le front froid, des éclaircies réapparaîtront mais des averses prendront vite le relais, se mêlant de grésil, de grêle et d'orage surtout au nord de la Seine. Le vent sera souvent soutenu, fort au nord de la Loire. Une chute des températures, restant un chouia au-dessus des chiffres de saison, est prévue.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net