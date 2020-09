L'info météo du jour Bref coup de chaud dans la moitié sud vendredi, rafraîchissement ce week-end

Vendredi, les nuages seront encore présents de la Bretagne aux Hauts-de-France, ailleurs, le soleil brillera. Niveau températures, elles sont en hausse vendredi avant de fléchir samedi et dimanche.

Ce jeudi, le ciel restera chargé en marge du courant perturbé entre la Bretagne, les Hauts-de-France et les Ardennes, donnant même trois gouttes sur la Côte d'Opale. Du nord des Pays de la Loire au Bassin Parisien jusqu'en Lorraine, les nombreux nuages du matin céderont peu à peu la place au soleil. Plus au sud, la journée s'annonce très ensoleillée. Il fera chaud sous le flux de sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera très nuageux de la Bretagne aux Hauts-de-France, lâchant une ou deux gouttes très locales. Le soleil brillera partout ailleurs, quelques nuages circuleront des Pays de la Loire à l'Alsace, d'autres se formeront timidement sur les Alpes. Un bref coup de chaud est prévu sur la plupart des régions. Les côtes de la Manche devront toutefois se contenter de 18 à 21 degrés. Ailleurs, les températures maximales prévues seront de 24 degrés à Rennes, 26 degrés à Nice, 27 degrés à Nantes et Marseille, 28 degrés à Reims et Le Mans, 29 degrés à Paris, Dijon, Bastia et Strasbourg, 30 degrés à Limoges, 32 degrés à Lyon et Toulouse et jusqu'à 33 degrés de Bordeaux à Biarritz, localement 34-35.

Le thermomètre rechutera rapidement ce week-end. Il fera même assez frais à nouveau entre dimanche et lundi.

