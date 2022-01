L'info météo du jour Brouillards et grisailles au programme avant le retour du soleil

Brouillards et grisailles seront encore fréquents ce jeudi et vendredi sous un thermomètre de saison avec toutefois une baisse prévue vendredi.

Ce jeudi, le front atténué glissera vers le sud, apportant un temps gris et de faibles pluies éparses des Pyrénées au Massif Central jusqu'en Alsace. Du sud des Alpes à la Méditerranée, le soleil conservera l'avantage alors que mistral et tramontane souffleront fort. Une amélioration se dessinera au nord de la Loire au retour d'éclaircies, mais il faudra compter sur quelques petites giboulées des frontières du nord-est à la Champagne, sous forme de pluie, grésil voire d'un peu de neige fondue. Le thermomètre sera plus ou moins de saison.

Vendredi, l'anticyclone se renforcera et protégera la France des intempéries. Brouillards et nuages bas seront tout de même assez présents des frontières du nord-est au Centre jusqu'au Limousin, en Auvergne ainsi que sur le piémont pyrénéen. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions, plus particulièrement du Bordelais à la Méditerranéen jusqu'aux Alpes. Le thermomètre sera en baisse, les gelées seront faibles mais fréquentes.

