L'info météo du jour Brouillards et nuages mardi sur une grande partie de la France

La journée de lundi sera ensoleillée alors que celle de mardi s'annonce plus sombre, avec des brouillards et nuages nombreux de la Bretagne au quart nord-est.

Ce lundi, quelques brouillards seront encore présents localement en matinée, mais c'est cette fois le soleil qui devrait largement s'imposer sur tout le pays en cours de journée. Les gelées matinales seront généralisées, et on approchera les valeurs de saison en cours d'après-midi. Le vent sera faible.

Encore des labours d'hiver....cette année est interminable....?????? pic.twitter.com/a2XpkjetRQ — cyril Rousseau (@Roussea06781857) January 24, 2022

Mardi, l'anticyclone résistera et maintiendra un temps calme sur tout le pays. Il faudra compter sur des brouillards et nuages nombreux et tenaces de la Bretagne au quart nord-est jusqu'au Lyonnais, ne laissant qu'une mince chance aux éclaircies. Ailleurs en revanche, le soleil brillera très généreusement. Il faudra parfois tout de même attendre la dissipation de quelques brouillards, notamment le long de la Garonne. Il fera assez froid, sans excès.

Les prochaines nuits resteront globalement froides à la faveur de nuits étoilées, notamment dans le sud-est.

