L'info météo du jour Brumes, brouillards et grisailles au programme de ce début de semaine

Un temps calme mais gris est attendu en ce début de semaine sur la France. Les températures seront de saison.

Ce lundi, les pressions remonteront sur la moitié nord du pays avec l'installation d'un temps très calme mais avec une épaisse et tenace couche de nuages bas de l'Aquitaine à l'Alsace et du lyonnais aux Hauts-de-France, la Normandie, la Bourgogne ou la Champagne. Sur les Alpes, en particulier de la Maurienne au Queyras, un retour d'est donnera des chutes de neige assez importantes dès 1 700 - 1 800 m. Des averses seront aussi fréquentes sur le sud-est parfois soutenues sur les Alpes Maritimes et le Var. Les températures seront plus ou moins de saison.

Et la luminosité est la même quelle que soit l'heure, le matin et l'après-midi n'existent plus.



Oh temps suspends ton vol... pic.twitter.com/Fef9GNjJSY — Antoine Thibault (@AgriSkippy) November 15, 2021

Mardi, l'anticyclone protégera l'ensemble de la France. Il bloquera l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère sous forme de brumes, brouillards et grisailles compactes. Le soleil se montrera essentiellement des Alpes à la Méditerranée parmi quelques cumulus et cirrus. Le fond de l'air sera frais en journée.

