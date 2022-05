Orages violents dans la Sarthe Chez Étienne Fourmont, la grêle provoque d'importants dégâts sur orges et maïs

Les orages de ce vendredi 20 mai dans la Sarthe se sont accompagnés de forts épisodes de grêle. Étienne Fourmont, agriculteur dans ce département, témoigne de dégâts importants sur ses cultures d'orges et de maïs.

La pluie était attendue avec impatience par les agriculteurs... mais les orages qui se sont abattus sur la Sarthe et la Mayenne ce vendredi 20 mai 2022 étaient violents et accompagnés de grêle, comme le montrent les vidéos partagées sur Twitter par Étienne Fourmont et Julien Lep :

La violence !!!! ??????

Maintenant faut aller voir les dégâts ?? pic.twitter.com/r71Cn2MfhF — Etienne Agri (@agrikol) May 20, 2022

Multiple orage de grêle ce matin



Plus qu'à aller voir les dégâts dans les cultures.

Pour l'instant au pied de la ferme le blé n'a rien mais les maïs sont lacérer. pic.twitter.com/GazIqLGjO5 — Julien Lep (@julienlep72) May 20, 2022

Et les dégâts sont importants chez Étienne notamment sur ses cultures d'orges et de maïs :

Les maïs et les blés ont pris aussi (moins que l'orge) https://t.co/6XGhKo6igm pic.twitter.com/CIvW1okkHv — Etienne Agri (@agrikol) May 20, 2022

Un fort orage s'est abattu sur le Nord-Sarthe. Ce vendredi 20 mai au matin, les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois. L'orage a fait beaucoup de dégâts matériels mais pas de victime. https://t.co/BxRh6188YR — Sarthe Infos (@SartheInfos) May 20, 2022

