L'info météo du jour Chute des températures pour la fin de semaine

L'arrivée d'un front froid inactif sur les régions du nord-ouest pourrait entraîner quelques pluies localement, dans la journée et dans la nuit. Les températures resteront lourdes ce vendredi et devraient amorcer une chute dès samedi.

Ce vendredi, un front froid inactif apportera un ciel chargé sur les régions du nord-ouest voire trois gouttes sur le Cotentin. Une ondée orageuse ne sera pas exclue localement en fin d'après-midi et soirée au nord de la Seine et sur le sud des Alpes. Dans la nuit, le front froid se réactivera et il pleuvra sur centre-ouest au nord-est. Ailleurs, le soleil brillera en journée malgré un ciel voilé. Chaleur lourde.

Samedi, une perturbation apportera un temps gris et pluvieux du sud de la Garonne au Massif Central jusqu'aux frontières de l'est, avec des cumuls plus importants dans les régions de l'est, localement jusqu'à 20 mm. Ces pluies seront parfois précédées d'orages entre les Cévennes et le sud des Alpes. Un épais voile nuageux s'échappera à l'avant près de la Méditerranée. Quelques gouttes résiduelles à l'arrière, des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes avant le retour de belles éclaircies entre la Bretagne et le Nord. Chute des températures.

